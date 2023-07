Weidevogelman Gert Bieshaar wint Gouden Lepelaar: “Het is een hele eer”

Gert Bieshaar uit laren heeft de Gouden Lepelaar ontvangen. Bieshaar heeft deze prijs gekregen voor zijn jarenlange inzet voor de weidevogels in de Eempolder. Daarbij wordt hij gezien als de pionier van de weidevogelbescherming in de Eempolder.

In het radioprogramma NH Gooi Zaterdag vertelt Bieshaar trots te zijn op deze prijs. “Het is een hele eer om dit te krijgen. Dan moet je wel heel wat leuke dingen verzet hebben en met elkaar doe je dat allemaal.” De Gouden Lepelaar is een prijs die jaarlijks door Vogelbescherming Nederland wordt uitgereikt. De onderscheiding gaat naar een persoon die zich op uitzonderlijke wijze jarenlang heeft ingezet voor het beschermen van vogels.

De passie voor weidevogels zat er al vroeg in bij Bieshaar. Als klein jongetje ging hij met de boer mee om te kijken. “Dan vonden wij nesten van kemphanen, grutto’s en tureluurs. Het zat er vol mee. De boeren maaiden heel laat en er liepen maar een stuk of 8 koeien. Wij haalden dan de koeien aan het eind van het land op, zodat de boer ze kon melken en wij ging de nesten zoeken. Dan vonden we ook eendennesten. Die namen we dan mee en zetten we onder een kip. Dan broedde de kip de eenden uit en dan deden we de jonge eendjes in een teil”, vertelt Bieshaar lachend. “Die werden groter en groter en hupsakee, dan gingen ze de lucht in en na één rondje waren ze weg en hadden ze weer de vrijheid. We hadden daar geen benul van. Het was gewoon leuk om te doen.”

Boeren

Om ervoor te zorgen dat het goed blijft gaan met de weidevogels is het contact met de boeren belangrijk. “Die moet je mee hebben en dat gaat in Eemland fantastisch goed. Maar je moet goed naar die mannen luisteren en dan krijg je een heleboel voor elkaar. Want ze hebben allerlei wensen en zijn niet allemaal hetzelfde, maar dat maakt niet uit. Gewoon luisteren en dan dingen doorgeven en proberen en als het dan goed gaat, dan zijn ze erdoor. Dat is vind ik fantastisch.”

Trots

Bieshaar is het meest trots op het feit dat het met weidevogels in Eemland heel erg goed gaat. “Als je de dingen niet goed doet, dan gaan ze weg en komen ze nooit meer terug. Het gaat in Eemnes, Bunschoten en Hoogland steeds beter. Het worden er steeds meer. Je kan wel nesten vinden, maar de kuikens moeten wel vliegvlug worden. Dat doen wij met kruidenrijke percelen en daar doen de boeren aan mee. Dan derven ze wel inkomsten, maar er zit een vergoeding op en daar komen ze wel mee uit. Ze vinden het fantastisch dat ze dat op hun land hebben en dat het goed gaat.”

Luister het hele interview met Gert Bieshaar via deze link.