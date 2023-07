Waarschuwing voor windstoten: "Wees voorzichtig als je de straat op gaat"

Afgelopen woensdag trok storm Poly over de stad. Ruim honderd bomen werden verwoest en de schade is nog steeds op sommige plekken in de stad zichtbaar.

"Door storm Poly kan het zijn dat er nog losse takken in bomen hangen", schrijft de gemeente op Twitter. "Dus wees voorzichtig als je de straat op gaat." Ook wordt gevraagd om stormschade bij de gemeente te melden.

Vandaag lijkt de meeste overlast door het slechte weer in andere delen van het land plaats te vinden. Zo zijn technofestival Awakenings in het Brabantse Hilvarenbeek en Bospop in het Limburgse Weert afgelast. In Amsterdam lijkt dit vooralsnog niet nodig.