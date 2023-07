Ontevreden klant haalt verhaal bij medewerker Amsterdamse schoenenwinkel

Een 27-jarige man is deze week veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en tbs omdat hij mei vorig jaar een winkelmedewerker in zijn hals stak. De steekpartij vond plaats nadat de man twee uur eerder ruzie had gemaakt over schoenen die hij in de winkel had gekocht.

De discussie, waarbij de klant zich dreigend opstelde, vond eerst in de winkel plaats en daarna buiten de winkel. Daarna ging hij weg, maar twee uur later kwam hij terug om het slachtoffer van achteren in zijn hals te steken. Daarna vluchtte hij de winkel uit. Eind juni herkende een beveiliger hem in een andere winkel.

Het gaat volgens om poging tot doodslag. "De rechtbank stelt vast dat verdachte de aangever onverhoeds van achteren in zijn hals heeft gestoken met een scherp of puntig voorwerp. Naar het oordeel van de rechtbank kan deze gedraging naar zijn uiterlijke verschijningsvorm niet anders worden opgevat dan als een handeling gericht op het doden van de aangever (de winkelmedewerker, red.)", staat in het vonnis.

Tegelijkertijd zegt de rechtbank niet te kunnen vaststellen dat hij met voorbedachten rade heeft gehandeld, daarom is hij niet veroordeeld voor poging tot moord. "Weliswaar kan uit de camerabeelden worden afgeleid dat verdachte na de discussie met aangever en het moment dat hij heeft gestoken andere kleding draagt en dat hier enige tijd overheen is gegaan. Deze omstandigheden acht de rechtbank echter onvoldoende redengevend om aan te nemen dat verdachte die tijd ook heeft benut om zich op zijn daad te beraden."

Jaarlijks in aanraking

De dader weigerde mee te werken aan psychologisch onderzoek. Toch ziet de rechtbank genoeg reden om hem tbs op te leggen. Hij vroeg in 2015 op 19-jarige leeftijd asiel aan in Nederland en werd in 2018 veroordeeld voor mishandeling en bedreiging. De jaren daarna kwam hij jaarlijks met de politie in aanraking vanwege overlast, winkeldiefstallen en bedreigingen. Begin 2022 verloor hij werk en woning, begon hij met gokken en naast blowen ook alcohol te drinken.

Volgens de rechtbank blijkt dat er 'al langere tijd signalen zijn van een maatschappelijke teloorgang en achterdochtig gedrag'. "Verdachte is herhaaldelijk met politie en justitie in aanraking gekomen wegens onvoorspelbaar en agressief gedrag. Verdachte heeft ook met het thans begane feit volstrekt oninvoelbaar agressief gedrag getoond jegens een betrekkelijk willekeurig slachtoffer."

Hij wordt na het uitzitten van de gevangenisstraf gedwongen opgenomen, mede omdat de rechtbank de maatschappij tegen hem wil beschermen.