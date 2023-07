Miss Nederland voor het eerst een transvrouw: Rikkie Kolle uit Den Helder flikt het

De 22-jarige Rikkie Kolle uit Den Helder is gisteravond verkozen tot Miss Nederland 2023. Volgens de jury heeft ze een "ijzersterk verhaal met een duidelijke missie". Kolle is de eerste transvrouw die de prijs wint.

In een theater in Leusden werd duidelijk dat de vrouw uit Den Helder zichzelf de grote winnaar mag noemen. De jury roemt de progressie die ze heeft doorgemaakt in het hele traject.

"Toen ik nog kleine Rik was en uit de kast kwam als transgender, was dat niet voor iedereen even makkelijk en ook ikzelf ging eraan onderdoor"

"Toen ik nog kleine Rik was en uit de kast kwam als transgender, was dat niet voor iedereen even makkelijk en ook ikzelf ging eraan onder door", zegt ze op de site van Miss Nederland.

Met het in de wacht slepen van deze titel zal ze Nederland ook vertegenwoordigen op de verkiezing van de Miss Universe.

Ervaring

Het model heeft al de nodige ervaring. Enkele jaren geleden deed ze mee aan het tv-programma Hollands Next Top Model. In 2019 maakten we dit portret van haar.