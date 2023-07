Kolk in Spaarndam heeft haar kroeg terug: "We hebben het gemist hoor"

Het leven in de kolk in Spaarndam bruist weer. Maanden was het stil bij de oudste sluis van Nederland. Daar zit sinds 1571 ook een kroeg, maar de vorige uitbater Leon moest door wat tegenslag stoppen. En er was geen opvolger. Totdat Kees Heger het ontdekte en het café niet na 450 jaar bestaan definitief liet opdoeken.

De oudste kolksluis ligt er na de opknapbeurt iets te gelikt bij. De kade is verstevigd en ziet er nu strak uit. Dat mag volgens de bewoners wel wat meer een geleefde uitstraling krijgen. Maar als de kroeg in het puntje van de kolk bij de sluis dicht is, is het hart wel uit de ziel. Daar werden de dorpsbewoners wel ongerust van, want het duurde lang voor een nieuwe uitbater zich aandiende.

"We hebben echt zitten duimen hoor, want het bleef maar dicht en het bleef maar dicht", vertelt buurvrouw Johanna van het naastgelegen Kunstcentrum Spaarndam in onderstaande reportage.