Auto's knallen op elkaar op knooppunt Zaandam: veel troep op de snelweg

Op knooppunt Zaandam was het vannacht goed raak: twee auto's knalden er met volle snelheid op elkaar. Vier rijstroken zijn na twaalven afgesloten geweest om onderzoek te verrichten en puin op de weg op te ruimen. De inzittenden zijn naar het ziekenhuis vervoerd.

Een 20-jarige man uit gemeente Zaanstad knalde op de vangrail. Dat gebeurde allemaal op knooppunt Zaandam, van de A7 naar de A8 toe. Volgens een politie-woordvoerder stelde de blaastest dat de bestuurder niet gedronken had. Hij kwam met de schrik vrij en werd door ambulancepersoneel ter plekke geholpen.

Een ander voertuig, met twee 77-jarige mensen, knalde vervolgens op de tot stilstand geraakte auto. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onbekend is hoe zij er nu aan toe zijn.

Puin

Rijstroken werden enige tijd afgesloten om puin van de weg te halen. Stukken van de auto lagen volledig over het wegdek verspreid. Op foto's is te zien dat een van de auto's tegen de vangrail is gereden.