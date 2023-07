Weerberichten voorspellen bewolkte dag met af en toe lichte regen in Wijk aan Zee

Goedemorgen Velsen-Noord! Het weer voor vandaag brengt ons een natte start met lichte regen rond 05 uur en een temperatuur van 21 graden. We krijgen even een pauze van de regen rond 06 uur, met half bewolkte omstandigheden die tot 07:00 aanhouden, maar het blijft bij een constante temperatuur van 21 graden. Vanaf 07:00 begint de dag bewolkt te worden en dat houdt aan tot ongeveer 09:00. Vanaf dan kunnen we meer lichte regen verwachten die gedurende de ochtend zal toenemen in intensiteit, peilend op ongeveer 0.86mm rond het middaguur bij een iets lagere temperatuur van 20 graden. In de namiddag gaat de lichte regen door, variërend in intensiteit maar overwegend mild. De temperaturen beginnen te dalen naar het eind van de middag, waarbij we tegen klokslag vier uur 's middags nog steeds wat lichte regens zien bij een koelere temperatuur van 18 graden. We zullen dan eindelijk droog zijn tegen etenstijd - er wordt geen neerslag verwacht na ongeveer vijf uur 's avonds. In plaats daarvan zullen we genieten van voornamelijk bewolkte omstandigheden die geleidelijk afnemen naarmate de avond vordert en temperaturen dalend naar ongeveer 17 graden later op de avond. Dus pak je paraplu's klaar voor deze druilerige dag!