Rode Kruis bereidt zich in Alkmaar voor op rampscenario: "Goed kunnen oefenen"

Omstanders zullen misschien hebben gedacht dat de hitte sommige Alkmaarders naar het hoofd gestegen was. Maar de mensen die ter hoogte van de Noorderkade in het water lagen, waren eigenlijk heel hard aan het werk. Ze waren onderdeel van een rampenoefening door verschillende hulporganisaties.

Omstanders waren vanochtend getuige waren van talloze gewonde en verwarde mensen, op land en in het water; allemaal acteurs. Het scenario dat geoefend werd, was ernstig genoeg: een vrachtwagen zou op het publiek zijn ingereden, met alle gevolgen van dien.

Volgens Ben van Kuringen van het Rode Kruis is dat het soort ellende waar hulpverleners op voorbereid moeten zijn. "Geoefendheid is belangrijk", legt hij uit aan mediapartner Alkmaar Centraal.

Oefenen is belangrijk

"Binnen het Rode Kruis hebben we teams die worden opgeroepen bij grote hoeveelheden slachtoffers", vertelt Van Kuringen. Wie hulp wil kunnen bieden bij een ramp moet wel over enige ervaring kunnen beschikken. En die ervaring wordt opgedaan bij oefeningen als deze.



"We oefenen maandelijks in onze gebouwen", legt Van Kuringen uit. Maar dat heeft wel zijn beperkingen. Een grote buitenoefening, waarbij hulpverleners leren om met elkaar samen te werken, is van grote waarde voor de betrokken professionals. Die toonden zich dan ook tevreden: "Een succes."