Burgemeester Michiel Pijl gaat van Drechterland naar Medemblik: zeven vragen

Burgemeester Michiel Pijl van de gemeente Drechterland is voorgedragen om nieuwe burgemeester van Medemblik te worden. Het is de bedoeling dat Pijl op 26 september officieel benoemd wordt, waarna er na 7,5 jaar een einde komt aan zijn tijd in Drechterland. Streekomroep WEEFF blikt in zeven vragen terug én vooruit op het burgemeestersambt in West-Friesland.

Waarom heeft u besloten om weg te gaan bij de gemeente Drechterland?

"Ik ben nu 7,5 jaar burgemeester van de gemeente Drechterland, waarvan bijna 1,5 jaar in mijn tweede termijn. Dat doe ik met heel veel plezier. Met hart en ziel doe ik mijn werk, en ik voel me op mijn plek. Ik was het werk niet zat, maar op een gegeven moment is het goed om een nieuwe stap te zetten, om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Medemblik is wat dat betreft een fantastische gemeente. Ik ben thuis in West-Friesland, en denk dat het ook voor Drechterland goed is dat er een nieuw iemand komt met een andere blik."

Heeft u laten doorschemeren geïnteresseerd te zijn, of heeft selectiecommissie u gevraagd?

"Bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester wordt een vacature uitgezet, waarop iedereen mag reageren. Deze procedure is strikt geheim. De Commissaris van de Koning en selectieraad gaan in gesprek met verschillende kandidaten. De gemeenteraad beslist uiteindelijk wie er als nieuwe burgemeester wordt gekozen. Die procedure duurt ongeveer een half jaar. Overal in Nederland gaat het op deze manier."

Als deze kans er niet was gekomen, had u dan uw tweede termijn wél vol gemaakt?

"Dat weet ik niet. Ik heb vooraf bij mijn benoeming beloofd mij voor minstens 6 jaar te verbinden. Dat heb ik gedaan. Als je ergens solliciteert, weet je nooit of je ergens wordt aangenomen. Is het hier niet, dan was wellicht een andere gemeente op mijn pad gekomen."

Welke uitdagingen ziet u voor de komende jaren in de gemeente Medemblik?

"In deze gemeente is genoeg uitdaging voor de burgemeester. Wat mij betreft is het een heel uitgestrekte gemeente, met de vele dorpen, een stad, land en water. Ook zijn er genoeg bestuurlijke uitdagingen. In Drechterland zijn er acht dorpen. Daar heb ik geprobeerd overal mijn gezicht te laten zien. Medemblik heeft zeventien kernen; dus dat wordt een uitdaging daar hetzelfde voor elkaar te krijgen. Het is mijn ambitie om voor de inwoners een zichtbare burgemeester te zijn. De gemeente en het bestuur is de lokale overheid, en daar hoort een gezicht bij."