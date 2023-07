Albert Heijn stopt met messenverkoop door toenemde agressie onder tieners: "Goede stap, maar pleister op zere wond"

De gemeente Zaanstad kampt al jaren met messengeweld. Supermarktketen Albert Heijn liet recent weten te stoppen met de verkoop van messen in de winkels vanwege 'toenemende agressie in de maatschappij'. Maar of de verkoopstop werkt, betwijfelt locoburgemeester Harrie van der Laan. "Elke stap die er gemaakt wordt in het tegengaan van het gebruik van messen op straat is een goede stap, maar ik had liever gezien dat ook de wetgeving aangepast zou worden. Met de val van het kabinet gisteren zal dat weer veel langer gaan duren."

Messengeweld bij jongeren is een ernstig probleem in Nederland. Met name in Zaanstad is dit een groot probleem. In de afgelopen jaren is het aantal messendragers fors gestegen, stelt Van der Laan. Eerder droeg tijdens preventieve fouilleeracties 1 op de 43 een mes bij zich, 'nu is dat 1 op de 28'. "Daarom moet je wel zorgen dat je als ouder ook met je kinderen praat, van: neem dat niet mee. Het risico is enorm en als je aangehouden wordt heb je een probleem", aldus Van der Laan.

Pleister op een zere wond

Volgens de meeste inwoners uit Zaanstad is het besluit van de Albert Heijn om te stoppen met de verkoop van messen 'een stap in de goede richting'. Maar tegelijkertijd vragen velen zich af wat de verkoopstop oplevert. "Het is een pleister op een zere wond", zegt een voorbijganger. "De verkoop van de messen is niet het probleem, het probleem is meer dat kinderen zich niet veilig voelen of stoer willen doen. En misschien ook een stukje opvoeding."

Voorkomen

De burgemeester van Zaanstad, Jan Hamming, deed in 2020 al een oproep aan winkelketens om te stoppen met het verkopen van messen, vooral aan minderjarigen. Volgens de gemeente moest de politie in 2019 maar liefst 140 keer in actie komen in verband met schiet- of steekpartijen. Burgemeester Hamming is duidelijk over het probleem in zijn gemeente: "Wapens moeten onze stad uit, zo simpel is het. Wapenbezit leidt tot wapengebruik en dat zorgt voor de meest vreselijke tragedies. We moeten er alles aan doen om dit te voorkomen", aldus Hamming.