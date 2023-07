Motorrijder gewond na ongeluk in Zaandijk

Op de provincialeweg 203 (N203) in Zaandijk is vanmiddag rond 12.55 uur een motorrijder gewond geraakt. Een arts in vrije tijd stopte langs de weg om eerste hulp te verlenen.

"Een politieauto reed in tegengestelde richting toen de brokstukken van de motor zijn kant op kwamen", zegt een woordvoerder van de politie. "Dus hij was snel ter plaatse." Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. "Het lijkt er voor nu op, dat alleen de motor betrokken was bij het ongeluk."

De motorrijder heeft verschillende verwondingen opgelopen en is naar het ziekenhuis gebracht. "Hij heeft onder andere hoofdletsel", zegt de woordvoerder. "Hij was wel aanspreekbaar voor hij meeging met de ambulance."

Ook de traumahelikopter kwam en landde op de N203, waardoor de weg in beide richtingen werd afgesloten.