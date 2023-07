Buurt in actie: Haarlemse buren redden boer door takken te ruimen

Drie dagen na storm Poly ligt Haarlem bezaaid met omgevallen bomen en afgewaaide takken. Dat geeft nog steeds veel overlast. Op het weiland van boer Cees Engele in de Zuiderpolder liggen zóveel takken, dat het onmogelijk is zijn land te bewerken.

Maar gelukkig kregen Cees en zijn zus Afra vanmorgen hulp van de buren. Henk de Bruijn nam wat hulptroepen mee om de boerderij van de Engeltjes en de directe omgeving takkenvrij te maken. Een zware klus, zeker met de hitte van vandaag.

Dus was Cees Engele de hulptroepen dankbaar, want alleen met Afra was hem dat niet gelukt. "Ik ben al aardig op leeftijd. Dan is hulp als deze meer dan welkom. Fantastisch wat ze hebben gedaan", zegt Cees opgetogen.