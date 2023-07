Eco Expeditie: ontdek met een route langs QR-tegels de groene schatten van Haarlem

Een aantal klinkers in de Haarlemse binnenstad is vervangen door een stoeptegel. Niet zomaar een stoeptegel, maar een versierde tegel met een QR-code erop. Bij het scannen van de QR-code, kun je een 'Eco Expeditie' door de binnenstad starten.

"Er is veel meer natuur in de stad dan wij denken. Bijvoorbeeld in de natuurstenen van stoepranden. Als je goed kijkt, kun je daar fossielen in vinden", vertelt een van de initiatiefnemers Jessica Wijsenbeek.

De route neemt je mee langs verschillende plekken in de stad. "Door storm Poly zijn sommige parken dit weekend nog niet veilig", vertelt Tetteroo. Ze raadt dan ook aan om even te wachten met wandelen in het park. "De storm heeft niets verwoest wat de inhoud van de route of teksten verandert."

De gratis route loopt langs elf tegels in de binnenstad. "De route is zes kilometer lang en duurt ongeveer twee uur, maar je kunt ook gewoon een losse tegel scannen", aldus mede-initiatiefnemer Loes Potgieter. De gemeente helpt mee bij de realisatie van het project. "Zo hebben de stadsecoloog, maar ook collega’s vanuit erfgoed meegeschreven aan de teksten", legt Marie-Thérèse Tetteroo van gemeente Haarlem uit.

"Wij vinden het leuk om mensen en natuur te verbinden", zegt Potgieter over de reden dat zij zich inzet voor de Eco Expeditie. "De grond waarop we lopen is al versteend en daarom is dat een ideale plek om te gebruiken voor ons doel. Er staan al zoveel bordjes in de stad. Ik denk dat dit meer opvalt", vult Wijsenbeek aan. Ze hopen dat mensen leren hoe en waar ze moeten kijken om natuur in de stad te zien. "Wanneer je het ziet, waardeer je het hopelijk ook meer."

De elf tegels zijn vanaf vandaag in de stad te scannen. "In de toekomst kunnen we de inhoud misschien aanpassen of zelfs een extra route leggen", hoopt Potgieter.