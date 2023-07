Reddingsbrigades klaar voor zomers dag: "Goed smeren en veel drinken"

De reddingsbrigades aan de Noord-Hollandse kust zijn klaar voor deze hete zomerse dag. Het stroomt al aardig vol en mensen nemen een verfrissende duik, maar pas op de aflandige wind en neem geen drijvende dingen mee het water in. "Dan drijft het naar Engeland", zegt Ernst Brokmeier van de reddingsbrigade in Zandvoort.

"Het is eigenlijk een dag zoals altijd, maar we zijn wel extra oplettend", zegt een strandwacht tegen NH. Er worden vanwege het warme weer veel mensen verwacht. "Mensen moeten vandaag goed smeren en veel drinken", waarschuwt hij. "En er is een aflandige wind."

Daar waarschuwt ook Ernst Brokmeier, woordvoerder van de reddingsbrigade in Zandvoort voor. "De windrichting is aflandig, dus je moet niet met drijvende objecten zoals een luchtbed of een bal het water in", legt hij uit. Dat drijft namelijk allemaal richting open zee. Hij heeft ook nog andere tips voor strandgangers. "Ga nooit alleen het water in. Zorg dat er altijd iemand bij je is die je in de gaten kan houden", zegt hij. "En kun je niet zwemmen? Ga dan niet verder dan tot je knieën. Lekker pootjebaden, daar is niks mee."

Het wordt al aardig druk op het Zandvoortse strand. "Zorg dat je met je kinderen iets afspreekt", zegt Ernst. "Bij de strandpost kan je polsbandjes krijgen voor kleinere kinderen. Daar kan je het telefoonnummer opzetten zodat als ze weglopen, weer snel terugbezorgd kunnen worden. Je kan een telefoonnummer ook met stift op het arm van je kind zetten."

Drinken en smeren

"Het is tot nu toe een van de warmste dagen van het jaar", zegt strandwacht Alex Admiraal van de reddingsbrigade Castricum. "En ik hoop dat er meer van zulke mooie dagen komen." Hij heeft er zin in en is vandaag commandant op de boot. "We zijn allemaal goed voorbereid en smeren en drinken goed."

En dat is iets wat de strandgasten ook moeten doen. "De zonkracht is hoog. Bovenaan de strandopgang staat nu zo'n mooie dispenser waar mensen gratis zonnebrand kunnen halen", vertelt Alex. "En we hebben de gele vlag gehesen voor gevaarlijke zwemmen vanwege de aflandige wind. Die hebben we om twee redenen opgehangen: je drijft makkelijk af richting zee en bij een langere tijd oostenwind komen er kwallen mee met de onderstroom."