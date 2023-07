Twee handgraten weggehaald in Amsterdamse Transvaalbuurt

In de Christiaan de Wetstraat in Amsterdam-Oost heeft de politie vanochtend twee handgranaten aangetroffen op straat. De straat was een lange tijd afgezet vanwege het onderzoek. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de granaten weggehaald en brengt deze ergens anders tot ontploffing.

Rond 10.30 uur kreeg de politie de melding binnen over de explosieven. Het Team Explosieven Veiligheid (TEV) en de EOD waren aanwezig om onderzoek te doen naar de explosieven. Een specialist van de EOD heeft de granaten veilig weggehaald.

De politie had de straat ruim afgezet uit veiligheid. Bewoners mochten hun woning niet uit en moesten de ramen en deuren gesloten houden. Volgens een getuige lagen de twee handgranaten in een plantenbak en zouden deze door een buurtbewoner zijn verplaatst, maar dat kan de politie niet bevestigen.

De recherche doet nog onderzoek in de straat en spreekt met buurtbewoners. Het is namelijk nog niet duidelijk met welk doel de granaten in de straat zijn neergelegd, mogelijk zouden ze er alleen zijn verstopt. De politie komt graag in contact met mensen die meer weten over het incident. Ook aan omwonenden met een videodeurbel of dashcam wordt gevraagd om de beelden te delen.