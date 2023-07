Bewoner aangehouden na keukenbrand in Huizen

Aan de Plaveenseweg in Huizen is vannacht rond 3.15 uur brand ontstaan in de keuken van een huis. Een van de bewoners was agressief richting de politie en is aangehouden voor verstoring van de openbare orde.

Op het moment van de brand waren er twee volwassenen en drie kinderen aanwezig in de woning. Een woordvoerder van de brandweer vertelt dat zij, samen met de hond en de kat, op tijd buiten waren. Na drie kwartier blussen was de brand onder controle. Omliggende woningen hoefden niet ontruimd te worden.

"Het vermoeden bestaat dat de brand op het fornuis is begonnen", zegt een woordvoerder van de brandweer. "Op dit moment is dat nog een vermoeden. Vandaag wordt er onderzoek gedaan door de brandweer en politie naar de oorzaak." Op een foto van de brandweer is te zien dat er veel schade is in de keuken. Vooral de afzuigkap is verbrand.

De politie laat weten dat de bewoner weer vrijgelaten is en een boete heeft gekregen.