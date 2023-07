Warm en zonnig weer in IJmuiden, lichte regen verwacht in de avond.

Goedemorgen Beverwijk! Het belooft een mooie dag te worden met helder weer en oplopende temperaturen. We beginnen de ochtend vroeg om 03:00 uur met een prettige temperatuur van 17 graden, die gedurende de vroege uurtjes stabiel blijft. Vanaf 07:00 uur begint het kwik te stijgen naar verwacht 19 graden. Tegen 08:00 uur kunt u zich voorbereiden op een temperatuurstijging tot 21 graden. In het volgende uur gaat de temperatuur nog verder omhoog naar een aangename 24 graden. De warmste periode van de dag wordt verwacht tussen 10:00 en 14:00 uur waarbij we kunnen genieten van temperaturen rond de aangename zomerse waarden tussen de 25 en maximaal 27 graden. In de namiddag, rondom drie uur, kunnen we wat lichte bewolking verwachten maar dit heeft geen invloed op onze heerlijke temperatuur van ongeveer gelijkblijvend aan die in middaguur. De avond koelt af met halverwege wat meer bewolking en tegen zes uur kan er zelfs een spatje regen vallen. De temperaturen dalen geleidelijk tot ongeveer midden twintig graden. Later in de avond, zo rond negentienhonderd uur verwachten we wat lichte regenval variërend van minimaal veertien honderdstes tot maximaal zesendertig honderdstes millimeter neerslag per keer, vergezeld door verdere afkoeling naar respectievelijk lagere temperaturen in hoge tientallen. Geniet ervan terwijl je kunt Beverwijk! Blijf gehydrateerd tijdens deze warme dag en pak die paraplu erbij als je later in de avond nog plannen buiten hebt.