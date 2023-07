Pride-feest op Amsterdams Amstelveld mag toch tot middernacht door

De organisatie van het Pride-feest op het Amstelveld zegt tijdens een voorlopige voorziening gelijk te hebben gekregen. Daardoor zou het feest toch tot middernacht mogen duren. De gemeente had de sluitingstijd eerder naar 20.00 uur vervroegd, maar dat besluit zou van tafel zijn geveegd.

Organisator Eelko Anceaux is tevreden. "Een enorme opsteker voor de Pride, voor de lhbtqi+ community en vrienden, en voor ons als organisator van misschien wel het mooiste pleinfeest van de Pride. We zijn heel erg blij! Spread the word, zeg het voort en kom mee feesten op vrijdag 4 en zaterdag 5 augustus."

Einde verhaal?

Het eerder laten stoppen van het feest was een besluit van wethouder Touria Meliani (Kunst & Cultuur). Zij liet eerder weten helemaal van het feest af te willen, maar besloot als compromis om het dit jaar minder lang te laten duren.

De uitspraak van de rechter is nog niet gepubliceerd, dat gebeurt waarschijnlijk volgende week.