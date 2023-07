Twee voetgangers gewond bij aanrijding met scanauto in Amsterdam

Twee voetgangers zijn vanavond gewond geraakt bij een aanrijding op de Zeilstraat in Zuid. Ze werden aangereden door een scanauto van de gemeente.

De aanrijding vond rond 20.45 uur plaats. Na het ongeluk werden er twee ambulances opgeroepen. Beide slachtoffers zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.

De straat is door de politie afgezet. "We onderzoeken wat er gebeurd is", laat een politiewoordvoerder weten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) en zal waarschijnlijk nog enige tijd duren.