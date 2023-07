Man overleden na zwemmen in zee tussen Bloemendaal en Zandvoort

Volgens de reddingsbrigade van Bloemendaal kwam een 79-jarige man hoogstwaarschijnlijk in de problemen tijdens het zwemmen in zee. "Meneer is rond de klok van zes uur gaan zwemmen, zijn vrouw miste hem vervolgens een uur later en is hulp gaan halen."

Daarop kwamen hulpdiensten massaal naar het strand. De man is uit het water gehaald en op het strand enkele tijd gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De politie-woordvoerder kan niets bevestigen over de identiteit van de man en zijn overlijden. Tegenover NH laat de woordvoerder weten dat er onderzoek naar de doodsoorzaak plaatsvindt.

Grensvlak Bloemendaal en Zandvoort