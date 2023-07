Dode gevonden in Alkmaars park

In Alkmaar is aan het einde van de middag aan het Munnikenbolwerk een overleden persoon gevonden. De politie doet onderzoek naar de situatie. Een woordvoerder van de politie laat weten op dit moment niet uit te gaan van een misdrijf.

Rond 17.15 kwam een melding binnen bij de politie. Op het Munnikenbolwerk treffen agenten dan een overleden persoon aan.

Over de identiteit van de persoon is nog niets bekendgemaakt. Mogelijk volgt daar morgen uitsluitsel over. Ook over de doodsoorzaak wil de politiewoordvoerder nog niets delen. Maar er zouden op dit moment geen aanwijzingen zijn dat de persoon door iemand om het leven is gebracht.

Dit deel van het park is sinds storm Poly formeel verboden toegang in verband met gevaar voor mogelijke nog vallende takken.