Klimmen, klauteren en waterspelletjes: Noord-Hollandse scouts komen samen in Grootebroek

Niet alleen zijn er kinderen van de scoutingvereniging in Grootebroek, ook andere kinderen van de scouting buiten West-Friesland zijn aanwezig voor deze spelletjesmiddag. "Bijna iedere scoutingverenigingen uit de regio Noord-Holland Noord is aanwezig. De vereniging op Texel is vanmorgen vroeg zelfs met de bus naar Grootebroek gekomen", vertelt iemand van Arcadia.

Bij het pand van Arcadia en op de speeltuin ernaast zijn activiteiten opgebouwd als zakhoppen, het bouwen van huisjes met grote en kleine balken, en het overgeven van een beker water over de hoofde van de deelnemers. Op het terrein zijn voldoende schaduwplekken opgebouwd, de kinderen worden opgeroepen zich goed in te smeren tegen de zon, en bij de scouting wordt de hele dag drinken uitgedeeld.

Moed verzamelen

Met de spelletjes kunnen de kinderen hartjes verdienen, die zij op een krokodil kunnen plakken. Het verhaal waar de kinderen mee bezig zijn is namelijk dat deze bang is om langs een draak te gaan. Door genoeg hartjes te verzamelen bij de spellen en deze op het pak te plakken, kan de krokodil genoeg moed verzamelen.

"Alle kinderen zijn onderverdeeld in de groepen. Zo zitten er hoogstens twee per vereniging bij elkaar in een groepje", licht Oscar van Scouting Groep Mercury uit Enkhuizen toe. "Je ziet dan in het begin dat sommige kinderen nog wat schuchter zijn, maar binnen tien minuten was dat wel voorbij. Ze worden dan meegenomen in het enthousiasme van kinderen. Het is heel leuk om ze daar in te zien groeien."

Alle activiteiten voor de scoutingkinderen leverde een hoop plezier op. Bekijk hier de foto's.