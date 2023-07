Andijk is klaar voor 38ste editie van Dijkpop, WEEFF doet live verslag vanaf festivalterrein

De voorbereidingen voor de 38e editie van Dijkpop Festival zijn met ups en downs verlopen. Aan het begin van deze week liep de organisatie twee dagen voor op schema. Helaas gooide zomerstorm Poly roet in het eten. Gelukkig kwam de saamhorigheid en waardering voor het festival vanuit het dorp duidelijk naar voren, en kan het feest vandaag zoals gepland doorgaan.

Traditiegetrouw vond gisteravond De Avond van Andijk plaats, en voor het eerst in de geschiedenis was dit evenement volledig uitverkocht. De organisatie besloot deze mijlpaal te vieren, door nog eens 250 extra kaarten beschikbaar te stellen.

Meer dan 100 extra vrijwilligers hebben zich ingezet om de stormschade op te ruimen. De opbouw van het festival zelf is onverminderd doorgegaan, met de hulp van meer dan 400 betrokken vrijwilligers. En vandaag is het eindelijk zover: om 14.45 uur zal Joost Botman uit Wervershoof het hoofdpodium van het festival openen.

Geen kaartje?

Als je geen kaartje hebt, maar toch het gevoel wil hebben dat je erbij bent, kun je het festival live volgen via streekomroep WEEFF. Vanaf 17.00 uur start de live uitzending vanaf het terrein van Dijkpop in Andijk. Zo zijn er onder meer interviews, sfeerverslagen en ander entertainment. Volg het via radio, televisie en online.