Edwin van der Sar getroffen door hersenbloeding

Edwin van der Sar ligt op dit moment in een ziekenhuis in Kroatië, vanwege een hersenbloeding. Dat bevestigt Ajax na berichtgeving door De Telegraaf .

De oud-keeper is op vakantie in Kroatië. Hij is per helikopter naar een ziekenhuis overgebracht en ligt volgens de krant op de intensive care.

Via Twitter laat Ajax weten dat de toestand van hun net opgestapte directeur 'stabiel' is. "Iedereen bij Ajax wenst Edwin een spoedig herstel. We denken aan je."

Taken neergelegd

Eind mei liet Van der Sar weten dat hij na elf jaar in de directie zijn taken neerlegde. Hij gaf aan behoefte te hebben om 'afstand te nemen, tot rust te komen en om andere dingen te gaan doen'.