Treinverkeer Amsterdam langzaam weer op gang, hinder andere trajecten nog niet over

Rondom Amsterdam Centraal rijden de treinen, na een stroomstoring, weer langzaam maar zeker. Tussen Sloterdijk en Wormerveer en Sloterdijk en Purmerend blijft treinverkeer gehinderd. Ook op het traject tussen Sloterdijk en Leiden zijn er problemen. NS zegt dat de reizigersinformatie goed in de gaten moet worden gehouden.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Diezelfde storing gooit ook roeit in het eten voor reizigers tussen Sloterdijk en Leiden. Daar rijden minder sprinters dan normaal. Ook vanaf luchthaven Schiphol naar Utrecht rijden daardoor minder treinen.

Tip ons!

💬 Stuur een Whatsapp-bericht met een tip, foto of video naar 06-30093003 (handig om op te slaan in je telefoon)!

📧 Contacteer de redactie of journalisten bij jou in de buurt via ons tipformulier.

Op de hoogte blijven?

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.