Lange files in Noord en binnenstad: "Aardig verkeersinfarct"

Op de A10 Noord, in Noord zelf en in de binnenstad staan op dit moment flinke files. Door de drukte wordt er bij de IJtunnel aan 'tunneldoseren' gedaan.

Meerdere files in stad Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Meerdere files in stad Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Meerdere files in stad Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Meerdere files in stad Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Meerdere files in stad Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Meerdere files in stad Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Meerdere files in stad Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Meerdere files in stad Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

De verkeersdrukte werd deels veroorzaakt door een kapotte vrachtwagen op de A10 Noord. Die vrachtwagen is inmiddels weggehaald, bevestigt een woordvoerder van de ANWB. Toch is rond 16.45 uur op Google Maps te zien dat de hele binnenring van de A10 Noord, richting Oost dus, nog steeds vast staat.

"In Noord is er een aardig verkeersinfarct gaande", laat een bewoner van Noord weten. "Snelwegen beide kanten vol, toegangswegen slibben helemaal dicht. Schijnt meer te gebeuren deze weken."

Hij vermoedde ook dat er meer aan de hand was dan alleen de kapotte vrachtwagen. "Je merkt dat het snel volloopt als A10 dicht staat. In Noord heb je weinig opties/alternatieven nu je niet door centrum kan richting zuid. Het is bijna een cul-de-sac (doodlopende straat, red.) zodra binnen- of buitenring dicht gaat door ongeluk."