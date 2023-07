Fietsen tegen alvleesklierkanker: "Ik doe mee, ook al is het voor mij te laat"

Alvleesklierkanker is nog steeds één van de dodelijkste kankersoorten die er is: vijf jaar na de diagnose zijn gemiddeld nog 5 op de 100 mensen in leven. Onderzoek is hard nodig, en daarom organiseert Deltaplan zaterdag een 'sportieve challenge' om geld op te halen. Deelnemers kunnen fietsen, wandelen of hardlopen langs de Vecht.