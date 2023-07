Mini-Verstappens leren de technische kneepjes van het racen tijdens klassenstrijd

Het gaat er hard aan toe tijdens de eerste Zaan Primair RC cup in Heemsteede. Acht scholen racen tegen elkaar voor de eeuwige roem. De wedstrijd wordt georganiseerd door de Zaanse scholengemeenschap Zaan Primair. Er is volgens hen in de toekomst namelijk meer technische vakkennis nodig.

Acht basisscholen van Zaan Primair racen tegen elkaar met hun zelfontworpen radiografische bestuurbare modelauto. "We zijn hier om te winnen", zegt de 12-jarige Milan. Maandenlang zijn de leerlingen bezig geweest om verschillende opdrachten uit te werken, waarmee een echt raceteam wordt geconfronteerd.

"Grote race"

Vandaag is de grote race. "We wachten in het begin altijd even en dan gaan we door als er auto's tegen elkaar botsen", aldus de tactiek van het team waar Jaméla de PR in handen heeft. De scholengemeenschap wil de leerlingen leren samenwerken, ondernemen en om laten gaan met duurzame technologie.

"In Nederland is er een grote behoefte aan goedopgeleide vaklieden en hoger opgeleide technici", laat Zaan Primair weten. Bij Milan zit dat wel goed, alhoewel hij geen autocoureur wil worden. "Ik wil tegelzetter worden", zegt hij tegen NH.

De grote winnaar met de meest gereden rondjes op het circuit is basisschool Et Buut uit Zaandam. Ander scholen wonnen op het gebied van design, sponsoring en presentatie