Radio-icoon Jan Donkers stopt ermee, Gonzo's Return laatste wapenfeit bij NH Gooi

Na ruim 50 jaar radiomaken stopt radio-icoon Jan Donkers ermee. Zondag was de laatste uitzending van zijn programma Gonzo's Return op NH Gooi Radio. In de onderstaande reportage vertelt Donker - vlak voor zijn laatste show - waarom hij stopt en blikt hij terug op zijn korte, maar krachtige tijd bij de lokale omroep van 't Gooi.

Het cv van de 80-jarige Jan 'Gonzo' Donkers heeft inmiddels een duizelingwekkende lengte gekregen. Zo maakte sinds de jaren zestig talloze radioprogramma's, schreef hij boeken en essays, was muziekrecensent voor de Volkskrant en deed interviews voor de weekbladen Aloha en Hitweek. Sinds november 2021 was hij elke zondag te horen op NH Gooi Radio.

Popjournalistiek

Ook staat hij bekend als één van de grondleggers van de Nederlandse popjournalistiek. "Dat is honderd procent waar", lacht hij. "Bij de Volkskrant hadden gehoord dat er een jongen in Amsterdam schreef voor het studentenblad Propria Cures en ook van 'die kindermuziek' hield. Popmuziek werd toen niet serieus genomen. De popjournalistiek in die tijd ging over het favoriete eten van George Harrison en de favoriete kleur van Mick Jagger", legt hij uit.

"Dus toen ik bij de Volkskrant ging schrijven, ging ik het expres veel deftiger schrijven. Dan schreef ik over Tim Buckley, dat hij de Gerard Achterberg van de popmuziek was, omdat hij ook veel schreef over verloren liefde. Of The Kinks die opeens veel contemplatievere liedjes gingen schrijven. Dan schreef ik dat ze net als Picasso een roze periode ingingen. Allemaal onzin, maar de Volkskrant vrat het op."

Gonzo

En nog even over die bijnaam: Gonzo. Misschien denk je nu aan een karakter uit The Muppet Show, maar dat is zeker niet het geval. Deze bijnaam heeft hij overgenomen van een journalist die Donkers erg bewonderde: Hunter S. Thompson.

"Hij beoefende een hele nieuwe stijl van journalistiek. Hij ging naar grote gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld de Republikeinse conventie en ging daar stampij maken. Hij ging wild doen en ongepaste vragen stellen. Kortom: hij ging zelf in het middelpunt van de belangstelling staan en maakte daar ontzettend veel los bij mensen, wat anderen niet zou lukken."

Maar ondanks de bewondering benadrukt Donkers dat hij deze manier van journalistiek bedrijven zelf absoluut niet zou kunnen. Maar met de radio probeerde hij toch een heel klein beetje in de buurt te komen. "De ondertoon is altijd: kabaal en sentiment. Dat je een traantje wegpinkt bij het ene lied en bij het andere liedje kan rammen, zoals met de muziek van the Ramones bijvoorbeeld. Dat zou je 'Gonzo' kunnen noemen. Daarom zit Gonzo ook vaak in de namen van mijn programma's. Ik koketteer er een beetje mee."