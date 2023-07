Vrouw (72) gewond bij botsing met lijnbus in Ouderkerk aan de Amstel

Bij een botsing tussen een lijnbus en een auto in Ouderkerk aan de Amstel is vanochtend een 72-jarige vrouw uit Amsterdam gewond geraakt. Ze reed in de auto en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde iets na 11.00 uur op de Burgemeester Stramanweg, ter hoogte van de verkeerslichten bij de oprit naar de A2. De brandweer, ambulance en brandweer schoten te hulp. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het slachtoffer met verwondingen naar het ziekenhuis is gebracht.

In de bus, lijn 300 richting station Bijlmer Arena, zat een onbekend aantal passagiers. "Gelukkig raakte er in de bus niemand gewond", zegt een woordvoerder van Connexxion. "Er was alleen blikschade." Ze laat weten dat de chauffeur geschrokken is van de klap. "Hij is opgevangen door collega's."

