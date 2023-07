Strandhuiseigenaren proberen 'horrorervaring' te vergeten: "We gaan weer verder"

Met een strak blauwe lucht en een heerlijk zonnetje lijkt op het strand van Zandvoort de storm van afgelopen woensdag ver weg. Toch zijn sporen van Poly nog overal te vinden. Zeven strandhuisjes overleefden de uitzonderlijk krachtige zomerstorm niet. Sommige eigenaren, die tijdens de storm in hun huisje verbleven, beleefden bange momenten. "Het was gewoon horror", zegt Ans van der Velden. "Maar ik kan het gelukkig ook weer vergeten. Jongens, we gaan weer verder."

Bange momenten voor strandhuiseigenaren Samen met buurvrouw Barbara probeert Ans, in het begin van de storm, nog te redden wat er te redden valt. "Deksels van kisten gingen omhoog, schotten schoten los", zo vertelt ze. "Op zich had iedereen z'n best gedaan alles vast te zetten. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt."

"Kruiwagens, barbecues: alles vloog door de lucht" Barbara de La Chambre, trotseerde vanuit haar strandhuisje de storm

De dames besluiten dan ook snel naar binnen te vluchten. Ook buurvrouw Barbara de La Chambre zal afgelopen woensdag niet snel vergeten. "Binnen de kortste keren vloog hier alles om de oren", vertelt Barbara. "Kruiwagens kwamen voorbij, barbecues vlogen door de lucht. Ramen sneuvelden, daken gingen de lucht in. Het was heel erg eng." Met pijn in het hart inspecteert Bert Ikelaar vandaag wat er nog over is van zijn huisje. Zevenenzeventig jaar stond het overeind, tot afgelopen woensdag. "Je huilt een beetje inwendig", aldus Bert. "Dat toon je niet aan de buitenkant maar het is natuurlijk heel erg. Het was een heel mooi huisje, heel leuk ingericht. En als dit gebeurt, is dat heel vervelend."

"Je huilt een beetje inwendig" Bert Ikelaar, verloor zijn strandhuisje

Morgen zal met vereende krachten een poging gedaan worden het huisje weer te herstellen. "We gaan gewoon weer verder, we hopen dat het allemaal lukt."