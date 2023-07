Van succesvolle band naar feest: Jochem wil Hilversum met festival wat teruggeven

Nog een nachtje en dan staat Hilversum in het teken van het allereerste Hilversumse Stadsfestival. De man achter het feest: Jochem Winterwerp, die je misschien nog wel kent als gitarist van de succesvolle band Only Seven Left. Jochem vond dat Hilversum een festival nodig had, vertelt hij in de laatste LAB Mediaplein Talks van dit seizoen.

Geïnspireerd door de legendarische muziekvideo 'Smells Like Teen Spirit' van Nirvana die Jochem op MTV zag, besloot hij in de jaren negentig dat hij zijn eigen band wilde oprichten. Samen met zijn broertje waagde hij de sprong. "Het ging goed en opeens begon 3FM onze nummers te draaien, waardoor we geweldige shows konden geven. We hebben onvergetelijke momenten beleefd, waaronder optredens in het Verenigd Koninkrijk, Indonesië en Egypte."

Onvergetelijke afscheid

Op het hoogtepunt van hun succes besloot de band Only Seven Left in 2014 ermee te stoppen. Op de vraag welke optreden hem het meest bijgebleven is zegt hij: “De afscheidsshow in De Vorstin. Het was een perfecte afsluiting van ons avontuur. De zaal was uitverkocht en gevuld met fans die ons de afgelopen 10 jaar hadden gesteund."

Een line-up om naar uit te kijken

Jochem heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan de voorbereidingen van het allereerste Stadsfestival Hilversum. “Ik kom zelf uit Hilversum, geboren en getogen en miste hier een festival. Ik speel nu in een andere band, maar we spelen nooit in Hilversum”, vertelt hij.

Het festival belooft een onvergetelijke ervaring te worden met artiesten zoals Racoon, Snelle, VanVelzen, The Dirty Daddies, Jett Rebel en Queen Must Go On. Daarnaast is er een tweede area genaamd The Social Club, waar je kunt dansen op de hits van Qmusic Foute Uur, Jody Bernal, Barend van Deelen en lokale helden The Hoff.

Laatste tickets

Het festival heeft als doel Hilversummers samen te brengen en lokale partijen en dj's erbij te betrekken om een geweldig evenement neer te zetten. “We hebben best wel veel wilde ideeën voor de toekomst, zoals extra stages. Misschien wel zelfs een extra dag. We kunnen alle kanten op. Maar we gaan eerst deze eerste editie goed doen en dan zien we verder”, aldus Jochem.