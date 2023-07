Plek waar vrouw slachtoffer werd van storm nu gedenkplaats: "Krijg er kippenvel van"

Een aantal van hen vult het rijtje bloemen vrijdagmiddag aan met een vers geplukt bosje. Zwijgend bewonderen ze de tekeningen en prevelen de afscheidsbriefjes. Een jongen kerft een hart in de stam van de boom die op het dak landde van de auto waar de vrouw in zat.

"In Haarlem-Noord zijn we er echt mee begaan", zegt Josje Dekker, die op deze plek altijd haar hond uitlaat. "Ik kom hier al jaren twee keer per dag langs, maar na woensdag zal het nooit meer hetzelfde zijn. Je krijgt er gewoon rillingen van."

Ook Jean Delaule woont hier om de hoek. Hij zet zijn fiets tegen het bushokje en buigt zich over de bloemen. "Vreselijk", zegt hij. "Als ik het goed heb begrepen, had deze vrouw net haar kind naar school gebracht. En dan gebeurt dít! Ze is slachtoffer van een on-Hollands drama. Dit gebeurt altijd in landen ver weg, maar toch niet hier? Het toont de kracht van de natuur en de nietigheid van de mensheid."