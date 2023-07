Opnieuw onrust op begraafplaats Hoorn door plannen tunnel: "Afblijven!"

Het verdriet is ook na 11 jaar nog altijd voelbaar bij Gonda de Vries. In 2011 werden op de begraafplaats in totaal 113 kindergraven geruimd of verplaatst. Dit vanwege de tunnel die er destijds al moest komen. Maar ruim een decennium later is er nog altijd geen tunnel. "Het verplaatsen of ruimen van die graven is een punt van groot verdriet", weet Rita Lodde van de Stichting vrienden van Begraafplaats Keern. "Niet alleen toen, maar ook nu nog."

Donkere wolk

De komst van de Carbasiustunnel - meerdere leden van deze Hoornse regentenfamilie ligt begraven op de Hoornse begraafplaats - is al tijden punt van discussie. Nu is er na de bijeenkomst van afgelopen maandag opnieuw sprake van onrust. Want welke variant de gemeente ook kiest voor een nieuwe toegangsweg, beide wegen - met tunnelbak - komen pal achter de begraafplaats te liggen. Er wordt gevreesd voor graven én de kapel. Lodde is op haar hoede: "De stedenbouwkundige zei tijdens een bijeenkomst al dat het krap ging worden. Er hangt een donkere wolk boven de begraafplaats."