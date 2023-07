Hoorn loopt uit voor eerste mooie dag op nieuw stadsstrand

Aan de waterlinie, geeft Sacha Hettema al sinds vanmorgen pilates aan een groep dames. "Om 9 uur hadden we de eerste les, toen was er nog niemand." Het is de eerste keer dat ze op het stadsstrand lesgeeft. En dat bevalt goed. "Het is wel even wennen aan het zand om je positie te vinden. We hebben er enorm naar uit gekeken, deze les hadden we gepland staan dus het weer is echt een cadeautje."

Afgelopen zaterdag 1 juli ging het stadsstrand voor het eerst open voor publiek.