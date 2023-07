Amstelveen aA nl Amstelveense senioren met dementie op vakantie naar retro-camping: "hemeltje op aarde"

Ondanks het onstuimige weer gingen bewoners met dementie van zorgcentrum Zonnehuis Bovenkerk in Amstelveen deze week op vakantie naar een camping in hun eigen tuin. Vrijwilligers namen hen mee naar verschillende landen: op woensdag kregen de senioren bijvoorbeeld Spaanse paella voorgeschoteld en op donderdag genoten ze van Duitse apfelstrudel.

"Ik hoef geen cent uit te voeren. Ik kan doen en laten wat ik wil. Het is een hemeltje op aarde", vertelt de 89-jarige Do Koenders, terwijl ze op een retro-ligstoel een wijntje naar binnen slobbert. Vandaag zijn de senioren in Duitsland.

Activiteitenbegeleidster Silvia Overloop vertelt hoe het idee tot stand is gekomen: "Uit verhalen kwam voort dat mensen vakanties misten. Ze vertelden over hun reizen in het buitenland of op de camping in Nederland." Silvia zag de bewoners tijdens die verhalen opbloeien en besloot de vakantiepret naar het Zonnehuis te halen. Ben Schuttelaar (82) is lekker op een klapstoeltje tussen de dames gaan zitten. "Het is net een harem", grapt hij. De kleine caravan waar hij voor zit is een originele 'Klappie' uit 1979. "Ik doe hem wel weg hoor, want hij wordt te klein", oordeelt Ben.

Ben en Silvia voor de caravan - NH Nieuws / Celine Sulsters