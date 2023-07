De Peiling: wat is jouw ergste vakantie (ervaring) ooit?

De rest van Noord-Holland moet er nog twee weken op wachten, maar na vandaag gaat De Peiling al wel met vakantie! Vakantie is hartstikke fijn, maar toch gaat het vaak gepaard met veel irritaties en ergernissen. Soms zelfs zo erg dat de vakantie compleet in de soep loopt. Wat is jouw ergste vakantie (ervaring) ooit?

Heerlijk, de vakantie komt er bijna aan! Half Nederland trekt er weer op uit. Onderzoek van Allianz Direct laat zien dat 44 procent van de Nederlanders dit jaar met de auto op vakantie gaat. Maar dat zo’n autovakantie niet altijd even ontspannen is, komt vast niet als verrassing. Vooral files, onduidelijke verkeersregels in het buitenland en ruziënde kinderen op de achterbank zijn grote ergernissen van Nederlanders op vakantie. Dit wekte bij ons de vraag op: wat is jouw ergste vakantie (ervaring) ooit?