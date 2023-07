Zelfs de postbode krijgt misschien een rol in buitenvoorstelling 'Koning van Haarlem'

Eind augustus wordt een deel van het Wilsonsplein voor Stadsschouwburg Haarlem, weer ingericht voor een toneelvoorstelling in de buitenlucht. Het gaat om het stuk 'Koning van Haarlem' van toneelgezelschap Club Kenau. Daarin draait alles om hoofdpersonage Lodewijk Napoleon Bonaparte, die vier jaar lang een Haarlemse mug was.

Het is nu de vierde keer dat Club Kenau in de zomervakantie neerstrijkt op het Wilsonsplein. Eerder deden ze dat met onder andere de voorstellingen 'Malle Babbe' en 'Kenau XL'. Met de buitenvoorstelling trapt Stadsschouwburg Haarlem de laatste jaren officieel het nieuwe theaterseizoen af. De buitenvoorstellingen zijn altijd gebaseerd op historische gebeurtenissen in Haarlem. Dit jaar draait het om de komst van Lodewijk Napoleon Bonaparte naar Haarlem in 1806. De broer van de Franse keizer Napoleon woonde tussen 1806 en 1810 in Paviljoen Welgelegen, het huidige provinciehuis, en was toen voor even 'Koning van Holland'. Acteur Jasper van Hofwegen speelt Lodewijk Napoleon. Tekst loopt door na de foto.

Lodewijk Napoleon Bonaparte - Noord-Hollands Archief

"Moet je kijken, die omgevallen boom heeft het hele hek verpulverd", aldus een verbaasde Jasper. Samen met regisseur Stijn Dijkema en schrijver/acteur Marlies Bosmans kijkt hij naar een omgewaaide boom aan het Wilsonsplein. Het zoveelste slachtoffer van zomerstorm Poly. "Misschien kunnen we 'm wel als decorstuk gebruiken!" De drie hebben net een gesprek achter de rug met medewerkers van de stadsschouwburg. "We zitten nu in de laatste fase voordat we echt gaan beginnen met repeteren. Dus dan gaat het bijvoorbeeld nog over de techniek, de kostuums en de laatste aanpassingen in het script. Maar ook waar het publiek straks wat kan drinken en waar de toiletten komen te staan", legt Jasper uit. Het is duidelijk: de drie zijn goedgemutst uit het gesprek gekomen. Ze hebben veel zin om 'Koning van Haarlem' te gaan spelen. Tekst loopt door na de foto.

Van links naar rechts: Stijn Dijkema, Marlies Bosmans en Jasper van Hofwegen - NH Nieuws / Paul Tromp

Marlies is helemaal vanuit Antwerpen naar Haarlem overgekomen. Ze schrijft mee aan het stuk en speelt één van de rollen. "Ik speel Vick, de bediende van Lodewijk Napoleon. Lodewijk wil met haar wisselen van rol en zij wordt dan ineens Koning van Holland, zonder enkele ervaring. Dat komt dus helemaal goed", lacht ze. "Lodewijk Napoleon heeft geen zin om koning van Holland te worden. Aan het begin van het stuk is hij ook een beetje een vervelend mannetje, die Nederland helemaal geen fijne plek vindt. Hij wil gewoon lekker in Parijs blijven en kaas eten. Toch gaat hij Nederland steeds meer waarderen", voegt Jasper toe. De wereld door een andere bril Ook Jasper en regisseur Stijn komen niet uit Haarlem. "Maar mijn ouders komen hier wel allebei vandaan", voegt Stijn snel toe. "In het stuk gaat het om het omdraaien van rollen. De koning wordt bediende en hij legt de bediende op om koning te worden. Het gaat over jezelf verplaatsen in de schoenen van iemand anders en door een andere bril naar je omgeving kijken. Daar kan iedereen op dit moment wel wat van leren. En daarnaast wordt het ook gewoon een heerlijke avond met veel grappen en grollen." Tekst loopt door na de foto.

Marlies, Jasper en Stijn voor de Stadsschouwburg in Haarlem - NH Nieuws / Paul Tromp

Lodewijk Napoleon werd ook wel 'De Goede' genoemd. In 'Koning van Haarlem' willen de makers het publiek duidelijk maken waarom hij als goed bekend stond. Op het Wilsonsplein staan eind augustus grote tribunes waar de toeschouwers plaats op kunnen gaan nemen. "Het is ontzettend leuk om buiten te spelen", vertelt Marlies. "Als we straks gaan repeteren, dan zie je echt iedereen kijken van 'wat zijn die nou aan het doen?'. Het voelt een beetje als de troubadours die in de Middeleeuwen op een plein gingen staan, een verhaal hadden verzonnen en dat dan speelden voor het passerende publiek." Toegankelijkheid schouwburg "Een schouwburg kan soms een beetje een drempel zijn voor mensen om daar eens naar een voorstelling te gaan. Door in de buitenlucht voor de schouwburg te spelen hoop ik dat we kunnen bijdragen aan de toegankelijkheid van deze plek", vertelt Jasper. "Een schouwburg is namelijk een plek voor iedereen om mooie dingen te kunnen beleven." Tekst loopt door na de foto.

Een eerdere buitenvoorstelling op het Wilsonsplein - Stadsschouwburg Haarlem

Er gebeuren ook wel eens onverwachtse dingen tijdens de openluchtvoorstelling. "Zo kwam een keer halverwege het stuk een postbode de post brengen", lacht Marlies. "Misschien geven we de postbode dit jaar wel een rol, want hij komt toch zeker weer langs straks", aldus Jasper. 'Koning van Haarlem' is gericht op volwassenen en de wat 'oudere jongeren'. "Er komen veel families uit de buurt, maar vaak ook veel scholieren om bijvoorbeeld een schoolopdracht te voltooien", vertelt Stijn. Koptelefoons Rond het Wilsonsplein is het best druk met verkeer. Toch zal het publiek daar geen last van krijgen. "Iedereen krijgt namelijk een koptelefoon. Uiteraard zal je de sirene van een voorbijrijdende ambulance best een beetje horen, maar je zit zo toch behoorlijk in je eigen cocon", legt Jasper uit. "Dus je moet wel echt een kaartje kopen om het mee te maken. Want als je voorbij komt en je wilt even meeluisteren, dan hoor je dus bijna niks van het hele stuk", sluit Stijn af. Dan is het tijd om te gaan repeteren. Vanaf 24 augustus speelt 'Koning van Haarlem' in totaal zestien keer op het Wilsonsplein.

De poster van 'Koning van Haarlem' - Club Kenau