Poepdoos van Lola moet leiden tot meer duurzaamheid in West-Friesland

Met dit idee won Lola 1.500 euro, tijdens de jongerenklimaattop in West-Friesland. Haar idee zal door de West-Friese gemeenten op zoveel mogelijk scholen in de regio worden uitgevoerd. De leerlingen van het Martinus Goes Green Team helpen de school om te verduurzamen, en waren de eerste die een poepdoos in ontvangst mochten nemen.

Duurzame toiletten lijken misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar daar denkt Lola anders over: "Dit is slechts het startsignaal; en als je bedenkt dat er ruim 2.000 leerlingen op het Martinuscollege zitten, kan ook dit al heel erg veel besparen."

En dat is belangrijk. "Klimaatverandering is hét topic van deze tijd", vertelt Lola. "Juist voor West-Friesland is het belangrijk om de schade te beperken, omdat de regio onder zeeniveau ligt."

Zomerstorm

De storm van afgelopen week zet deze uitspraak kracht bij. Lola: "Volgens het KNMI was dit de zwaarste zomerstorm ooit, de verwachting is dat we in de toekomst vaker dit soort extreme stormen gaan krijgen. Nu rijdt de trein niet of valt er een boom om, straks zijn de gevolgen misschien nog veel erger. Daarom vind ik het zo belangrijk om nu actie te ondernemen tegen klimaatverandering."

Ook Eurocommissaris Frans Timmermans haalde afgelopen woensdag de storm aan als voorbeeld: "Als we voorbeelden willen van hoe dringend klimaatverandering is, hoeven we slechts naar buiten te kijken." Daar kreeg hij echter ook kritiek op, want volgens Wouter van Bernebeek van Weerplaza is dit ‘totale onzin’ en is er geen toename te zien in het aantal windstormen.