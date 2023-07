Heemstede wil voor zomer besluit over asielvilla: "Stem omwonenden nemen we mee"

De gemeenteraad van Heemstede buigt zich volgende week over de aankoop van een woning aan de Heemsteedse Dreef, waar een groep minderjarige alleenstaande vluchtelingen moet worden opgevangen. Maandag is er een eerste bijeenkomst van het omwonendenoverleg.

Dat bleek donderdagavond tijdens een bijeenkomst van de commissie Samenleving. Vorige week maandag werd die bijeenkomst na urenlang overleg geschorst. Gisteren sprak de raad nog eens ruim twee uur over de kwestie.

Overvallen

In tegenstelling tot vorige week waren er dit keer geen inwoners die hun zegje mochten doen. Uit de vragen van diverse raadsleden viel wel op te maken dat de eerste schrik over de aankoop van Heemsteedse Dreef 156 voorbij is. Wethouder Sam Meerhoff erkende dat "we mensen hebben laten schrikken", maar voegde eraan toe dat er haast zat achter de aankoop van het pand.

De gemeente wil de villa vanaf begin volgend jaar verhuren aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Om dat te regelen, moet er eigenlijk nog voor het zomerreces een definitief besluit worden genomen.

Overleg

Meerhoff liet de commissieleden weten dat komende maandag een eerste bijeenkomst is van het omwonendenoverleg, waarin de gemeente samen met de buurtbewoners afspraken wil maken over de veiligheid rond de beoogde opvangplek. Dat moet in het najaar leiden tot een overeenkomst waarin iedereen zich kan vinden. "De stem van de omwonenden wordt daarin straks dus meegenomen", beloofde de wethouder.

Of de gemeenteraad volgende week een definitief besluit neemt, is nog even afwachten. Het werd ook niet duidelijk hoe de verschillende partijen gaan stemmen. Zoals de voorzitter aan het eind van de bijeenkomst samenvatte: "Ik zie dat er een paar partijen voor zijn en een paar partijen tegen en een paar partijen twijfelen nog."