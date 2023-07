Een klassieke F1-start voor Max: André Rieu begeleidt zijn idool met vioolmuziek

DGP laat in de verklaring weten dat Rieu ook uit Limburg komt en uiteraard groot fan is van Max Verstappen. "Ik volg Max al jaren en toen ik gevraagd werd om met mijn orkest vóór de start van de F1 race in Zandvoort op te treden, was ik meteen laaiend enthousiast. Ook alle mensen in mijn orkest trouwens! Samen met DJ La Fuente gaan we er een spetterende show van maken voor de tv-kijkers wereldwijd", aldus Rieu.

DJ La Fuente is bekend van zijn hit 'I want you'. Ondanks dat hij van origine een Brabander is, is ook hij fan van Verstappen. "We gaan dit jaar, samen met Rieu en zijn orkest het hele circuit op z’n kop zetten! Ik kijk uit er dan ook enorm naar uit om op onze eigen manier de wereld van F1 een vrolijk tintje te geven."