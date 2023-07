Vliegmaatschappijen vangen bot bij rechter: Schiphol mag krimpen naar 460.000 vluchten

Schiphol mag toch krimpen van 500.000 naar 460.000 vluchten per jaar. De Staat en de luchthaven waren in hoger beroep gegaan, nadat de voorzieningenrechter in april had besloten dat Schiphol het aantal vluchten niet zomaar mag laten afnemen, maar eerst volgens de regels een aantal tijdrovende procedures moet doorlopen.

Een Boeing 737-800 van KLM op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Vorig jaar zomer besloot minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat dat Schiphol vanaf eind dit jaar vanwege de geluidsoverlast moet krimpen naar 440.000 vluchten per jaar, maar kwam daar in oktober al op terug. Er is meer tijd nodig om de krimp te laten beoordelen door de Europese Commissie. De commissie moet volgens internationale regels nagaan of alle alternatieven goed zijn onderzocht of dat er geen andere mogelijkheid is dan het maximumaantal vluchten te beperken, zoals stillere vliegtuigen en nieuwe aanvliegroutes. Harbers verzon een manier om Schiphol toch al te laten krimpen naar 460.000 vluchten. Brussel hoeft er namelijk niets van te vinden als die tussenstap als experiment wordt gekwalificeerd. Komend jaar zou dan worden gekeken of de overlast vermindert als het vliegtuiglawaai anders wordt gespreid. Roekeloos Meerdere luchtvaartmaatschappijen uit binnen- en buitenland, met KLM voorop, vochten in een kort geding het krimpbesluit van het kabinet aan. Ze vinden dat het kabinet roekeloos handelt door Schiphol te laten krimpen. De voorzieningenrechter gaf ze gelijk en oordeelde dat de Staat niet de juiste procedure heeft doorlopen. Het Hof in Amsterdam heeft nu bepaald dat de experimenteerregeling toch door mag gaan.