Volop zomer, volop zon: maar niet voor lang

Een heldere zon over de groene heggetjes vanochtend in Noord-Holland. Vandaag is een zonnige dag met oplopende temperaturen en weinig wind. Kortom, de zomer keert weer terug na storm Poly een paar dagen eerder.

Een prachtige, zomerse dag: zo omschrijft weerman Jan Visser deze vrijdag op NH Radio. "De temperaturen lopen snel op aan het begin van de ochtend, vanmiddag wordt het op veel plaatsen 26 tot 27 graden. Volop zomer, volop zon." Langs de kust en op het IJsselmeer is weinig wind vanmiddag. "Een zwakke tot hooguit matige wind met windkracht 2 tot 3 uit het zuidoosten, die kruipt aan de kust misschien nog naar het noord tot noordoosten", zegt Visser.

Tropenweer van korte duur Voor morgen liggen er ook tropische temperaturen in het verschiet, tot rond de 32 graden. Maar de zomerpret duurt niet lang. "Zondag is er misschien kans op onweer. Dat is nog niet helemaal zeker. Na het weekend zien we weer een overgang naar lagere temperaturen, met kans op buien."