Burgemeester wil na plofkraak vervangende geldautomaat kunnen verbieden

Wanneer er een plofkraak op een geldautomaat wordt gepleegd, wil burgemeester Femke Halsema de plaatsing van een nieuwe automaat op die plek tegen kunnen houden. Dat laat ze vandaag in een brief aan de gemeenteraad weten.

Het plan van de burgemeester volgt op een ongekende reeks explosies die in de zomer van vorig jaar in de stad plaatsvond. Een deel daarvan was gericht op geldautomaten in gevels of winkels.

Vorig jaar september gaf Halsema al aan dat ze de bevoegdheid wilde krijgen om het herplaatsen van geldautomaten die eerder zijn getroffen door een plofkraak te verbieden. Ook wil ze winkeleigenaren die toch een nieuwe geldautomaat willen neerzetten, verplichten om eerst een veiligheidsonderzoek uit te laten voeren.

Die bevoegdheid wil Halsema via de Algemene Plaatselijke Ordening (APV) vastleggen, zo laat ze vandaag weten. Met de APV kunnen gemeenten zelf extra regels opstellen die met openbare orde en veiligheid te maken hebben. Voor een aanpassing in de APV moet de burgemeester eerst toestemming krijgen van de gemeenteraad.

'Rust in de buurt'

Het is een maatregel die nog nooit door een gemeente is ingezet, schrijft Halsema in haar brief. "Ik ben er

echter van overtuigd dat ik hiermee de impact van een plofkraak in een buurt kan verkleinen en de rust in de buurt kan terugbrengen."

In Amsterdam worden sinds 2019 maatregelen genomen om plofkraken in de stad tegen te gaan. Volgens Halsema is het aantal op geldautomaten gerichte explosies daardoor afgenomen. "Toch blijft deze vorm

van criminaliteit mij zorgen baren", aldus Halsema. "Een plofkraak heeft een enorme impact op een buurt en wijk. De veiligheid van omwonenden van een geldautomaat staat voorop en heeft mijn continue aandacht."