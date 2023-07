Zien: de timelapse van het onthulde graffitikunstwerk op de Groest

Een enorm graffitiwerk van zo'n 125 vierkante meter staat eindelijk volledig af te pronken op de voorgevel aan de Groest in Hilversum. Hoewel het werk al een tijdje af is, is vrijdagochtend het werk officieel onthuld. De graffiti heet de bezoekers van het centrum die vanaf de Leeuwenstraat binnenkomen welkom. Op een timelapse, gemaakt door de overbuurvrouw, is te zien hoe het werk de afgelopen weken werd gemaakt.

De timelapse gemaakt door de overbuurvrouw van het kunstwerk - NH Nieuws

Voorheen liepen de bezoekers van het centrum tegen een saaie, grijze muur aan, niet echt een warm welkom in de mediastad. Daar moest verandering in komen. Storm Poly gooide even roet in de opening die woensdag gepland stond, maar vrijdagochtend is het werk eindelijk onthuld. Geen stormachtige, maar wel een zonovergoten opening. Een arme drommel in een bloedheet Loekie de Leeuwpak vrolijkt het langslopend publiek op met high fives en knuffels. Hilversumse iconen Onderaan het kunstwerk zijn bekende Hilversumse bouwwerken als het raadhuis, Beeld & Geluid en woontoren Belvedere (Onder Hilversummers ook bekend als de Wrat) te zien. In de bomen staan tv's, Loekie de Leeuw, Meneer de Uil en Bobbie de Aap afgebeeld, verwijzend naar het tv-verleden en heden van Hilversum. Het grote scherm dat middenin het werk staat heeft een bijzondere functie; via een QR-code die te vinden is op een plaquette kunnen creatievelingen filmpjes opsturen zodat ze op het scherm afgespeeld worden. Natuurlijk worden die wel van tevoren even gecontroleerd of er geen gekke dingen opstaan. Ook wordt er gelet op de verdeling van reclame en culturele clips die verschijnen op het scherm.

"Je moet dus een strakke hand hebben, anders verandert Meneer de Uil in Mevrouw de Adelaar." Eric van der Vegt - kunstenaar

Hoewel het werk af is, wordt er nog gewerkt aan een extra dimensie ervan. Met zogenoemd Project Mapping willen de initiatiefnemers bewegende beelden op het kunstwerk projecteren. Zo kunnen bijvoorbeeld de bladeren bewegen, figuren bewegen en nog veel meer. Mevrouw de Adelaar De bezoekers hebben kunstenaar Eric van der Vegt al sinds mei in zijn hoogwerker aan het werk kunnen zien. Samen met initiatiefnemer Raoul van de Wetering en grafisch ontwerper René Gruijs hebben zij de saaie grijze voorgevel boven de woonwinkel flink onder handen genomen. "Ik kwam zeker de eerste paar dagen echt zeeziek thuis na zes uur op zo'n hoogwerker te hebben gestaan", vertelt Van der Vegt over zijn tijd in de hoogwerker. "Als je de roller tegen de muur zet voel je het bakje meebewegen. Je moet dus een strakke hand hebben, anders verandert Meneer de Uil in Mevrouw de Adelaar." Eric heeft van tevoren wel een cursus gehad over hoe je het gevaarte moet besturen. "Je werkt tussen het winkelend publiek dus dan moet het wel goed doen." De moeilijkste delen van het werk waren dan ook de 2,5 meter grote Meneer de Uil en Loekie de Leeuw. "Hoe eenvoudiger het poppetje, hoe moeilijker het na te maken is. Een kleine verandering kan het verschil maken." Een saillant detail is dat de geboren en getogen Hilversumse kunstenaar opgegroeid is zonder televisie. "Ik wist niet eens dat Loekie de Leeuw op televisie was", zegt hij lachend.