Zwarte rookwolk boven Uithoorn en Amstelhoek na grote brand

Een grote brand in Amstelhoek zorgde vanavond voor een flinke zwarte rookpluim die over zowel Amstelhoek als Uithoorn trok. De brandweer is momenteel nog druk bezig met blussen. Een persoon is nagekeken door de ambulance omdat deze rook heeft ingeademd.

Amstelhoek ligt net naast Uithoorn, net over de provinciegrens. De brand was in een deel van de regio te zien, te ruiken en te horen. De dikke rookpluim trok het water over richting Uithoorn, daarnaast waren er meerdere harde knallen te horen van ontploffende gasflessen.

De brand ontstond rond kwart over acht vanavond. "Het is nog onduidelijk of de brand in een woning woedt of in een naastgelegen schuur of iets dergelijks", aldus de woordvoerder van de brandweer. Op dit moment lijkt de brand niet meer te roken. "We hebben wel nog te maken met een gasbrand", legt de woordvoerder uit.

Naast meerdere brandweerauto's is er ook een ambulance opgeroepen omdat een persoon rook heeft ingeademd. Deze is nagekeken door de ambulancebroeders.