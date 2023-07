'Groot' monument Peter R. de Vries verschijnt waarschijnlijk volgend jaar juli

Het monument voor Peter R. de Vries op het Leidseplein komt er waarschijnlijk in juli 2024. Dat liet burgemeester Femke Halsema eerder op de avond doorschemeren in RTL Boulevard .

Hoe het gedenkteken er precies uit gaat zien, is nog onduidelijk, maar volgens Halsema gaat het om een groot monument. "Ik denk dat dit het plein echt op kan tillen. Het is een monument wat je kan aanraken waar je onderdoor kan lopen. Ik denk dat het van blijvende betekenis is voor de stad."

"Het beeld moet iets uitbeelden waar mijn vader voor stond", zei zoon Royce de Vries tegenover RTL Boulevard. "Ik hoop dat mensen de les die het monument uitbeeldt meenemen in hun leven."

Vandaag is het twee jaar geleden dat Peter R. de Vries, nadat hij te gast was geweest in de uitzending van Boulevard, in de Lange Leidsedwarsstraat werd neergeschoten. Hij overleed negen dagen later in het ziekenhuis.

1032 ideeën

Precies één jaar na de moordaanslag werd bekendgemaakt dat De Vries een monument op het Leidseplein zou krijgen. Mensen konden hun idee opsturen naar een website die de gemeente daar speciaal voor had aangemaakt. Dat leverde 1032 inzendingen op.

Op 14 november, de geboortedag van De Vries, werd duidelijk dat Rini Hurkmans het monument zal ontwerpen. Hurkmans is een van de vijf kunstenaars die een idee mocht laten zien aan een kunstcommissie.

Vandaag liet Halsema dus ook doorschemeren wanneer het monument moet verschijnen: "Zoals het er nu naar uit ziet, gaan we dat volgend jaar juli onthullen."