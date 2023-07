Volendam shopt opnieuw bij SEW; keepster Reus derde aanwinst

"Helaas verwacht SEW vanaf volgend seizoen meer aanwezigheid van zijn speelsters, wat ik niet kan bieden vanwege mijn baan als verpleegkundige in de zorg. Toen ik hoorde dat Volendam op zoek was naar keepsters, werd ik nieuwsgierig. Na de eerste training was ik meteen enthousiast, mede dankzij de meiden, waardoor ik besloot de overstap te maken.", aldus Reus op de website van haar nieuwe club.

HV Volendam-trainer Makay is verheugd met het binnenhalen van de 1.75 meter lange doelvrouw. "Ze is een zeer ervaren en betrouwbare keepster. Ze is een bewuste en serieuze keepster die zowel op het veld als in de maatschappij haar beroep serieus neemt en rust uitstraalt. Wanneer Femke in het doel staat, moet je zeker twee keer goed nadenken over wat je gaat doen, want ze is snel en staat altijd op de juiste positie."