Bewoners Indische Buurt in verwarring: bijna 24 jaar wachten op parkeervergunning?

Dat Amsterdammers vaak even moeten wachten op een parkeervergunning iets niets nieuws, maar het geduld van bewoners van de Indische Buurt lijkt wel heel erg op de proef te worden gesteld: de geschatte wachttijd bedraagt daar zo'n 287 maanden als we de website van de gemeente mogen geloven. En het blijkt dat we die dus niet mogen geloven...

Bewoners lijken dus afgerond 24 jaar te moeten wachten voordat ze aan een parkeerplek kunnen komen. De 35-jarige zoon van Tom de Bruin, die maar al te graag bij zijn vader in de buurt wil wonen, en via een woningruil een fijne woning aan de Sumatrastraat kan krijgen, zag daarom toch van het aanbod af. "Hij heeft z'n auto echt nodig en om dat ding nu 24 jaar lang in Duivendrecht of Watergraafsmeer neer te zetten is ook geen doen."

De Bruin windt zich al langer op over het autoluwe verkeersbeleid van de gemeente. "Ze halen continu parkeerplekken weg. Vind je het gek dat er nu te weinig plekken zijn en mensen jaren moeten wachten op een vergunning? Vroeger hadden ze nog schuine parkeerplekken, nu alleen nog maar rechte. Er is geen ruimtegebrek, de gemeente creëert ruimtegebrek."

Technische storing

De gemeente is al langer bezig met het inperken van ruimte voor auto's in de stad. Het parkeerbeleid is erop gericht om auto's zoveel mogelijk van de stoep naar parkeergarages te krijgen. Eind mei trok de gemeente zelfs parkeervergunningen rondom het Gelderlandplein in omdat autobezitters hun auto prima in de ondergrondse parkeergarage kwijt kunnen.

Maar een woordvoerder van de verantwoordelijke wethouder laat weten dat de 287 maanden toch echt niet kan kloppen en dat het een technisch probleem betreft. "Hoeveel maanden het dan wel is, is niet bekend. Er is ergens iets misgegaan in het systeem, we zijn ermee bezig", aldus de woordvoerder.