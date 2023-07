Oud-Witte Leeuw Danny Schenkel krijgt leiding over talenten Almere City

Danny Schenkel is de nieuwe hoofdtrainer van Jong Almere City. De 45-jarige Amsterdammer heeft een contract voor één seizoen getekend in Flevoland.

Jong Almere City zal dit seizoen actief zijn in de tweede divisie. In de op twee na hoogste divisie in het Nederlandse voetbal zijn ook de Noord-Hollandse ploegen AFC, Koninklijke HFC en het gepromoveerde ADO'20 actief. Almere City werd kampioen van de beloftencompetitie en neemt zodoende de plek over van het gedegradeerde Jong FC Volendam. Schenkel komt op zijn beurt over van de Onder 18 van Sparta Rotterdam.

Winst KNVB-beker

In het verleden voetbalde Schenkel meer dan honderd wedstrijden voor Telstar. Daarnaast droeg hij ook het shirt van Sparta Rotterdam, Willem II en het Cypriotische AEK Larnaca. In 2019 begon Schenkel aan zijn trainerscarrière. In dat jaar coachte hij de Ajax Vrouwen. Tot 2022 was hij werkzaam in Amsterdam en wist in deze periode beslag te leggen op de KNVB-beker.

Schenkel laat op de website van zijn nieuwe club weten erg uit te kijken naar de volgende stap in zijn trainersloopbaan. "Almere is een stad die met volle kracht bloeit en groeit en hetzelfde geldt voor Almere City FC. De kans om hier leiding te geven aan het Jong-team in de Jack’s League is uniek en die kans grijp ik dan ook graag met beide handen aan."